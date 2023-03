Seoul äußert Erwartung für konstruktive Rolle Chinas und Russlands in Bezug auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Erwartung für eine konstruktive Rolle Chinas und Russlands geäußert, damit Nordkorea Provokationen einstellen und sich für die Denuklearisierung entscheiden kann.Entsprechendes äußerte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag vor der Presse. Er war um eine Stellungnahme zur jüngsten gemeinsamen Erklärung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten worden, in der die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea verlangt wurde.Die Verantwortung für die aktuelle Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel liege komplett bei Nordkorea. Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen könnten aus keinem Grund gerechtfertigt werden, betonte Lim.Xi und Putin hatten nach ihrem Treffen am Dienstag in Moskau in einer gemeinsamen Erklärung verlangt, dass die USA auf berechtigte und vernünftige Bedenken Nordkoreas reagieren und günstige Bedingungen für die Wiederaufnahme des Dialogs schaffen sollten.Beide Seiten äußerten auch ihre Besorgnis über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und forderten die beteiligten Parteien auf, Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu üben und für eine Entspannung der Lage Bemühungen zu unternehmen.Sie betonten zudem, dass Sanktionen und Druck (gegenüber Nordkorea) weder wünschenswert noch machbar seien. Dialog und Verhandlungen seien der einzige Weg, um das Problem der Halbinsel zu lösen, hieß es.