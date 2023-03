Südkoreas Nationalelf bestreit heute Testspiel gegen Kolumbien

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klinsmann bestreitet heute in Ulsan ein Testspiel gegen Kolumbien.Das Debütspiel von Klinsmann als Südkoreas Nationaltrainer wird um 20 Uhr im Ulsan-Munsu-Fußballstadion angepfiffen. Das ist zudem das erste Spiel der südkoreanischen Nationalelf seit der WM 2022 in Katar.Südkorea hat bisher gegenüber Kolumbien vier Siege, eine Niederlage und zwei Unentschieden verbucht. In den beiden letzten Spielen siegte Südkorea jeweils mit 2:1.