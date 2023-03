Regierung will bis April Projektträger für 15 neue nationale Industriekomplexe festlegen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis April Projektträger für 15 Kandidatenstandorte für neue nationale Industriekomplexe festlegen.Damit die Bauarbeiten möglicherweise bereits ab 2026 aufgenommen werden können, will sie mit höherem Tempo daran arbeiten.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr präsentierte bei einem Regierungstreffen zur Wirtschaft am Freitag detaillierte Pläne zur Schaffung eines nationalen Hightech-Industriegürtels.Die Regierung hatte angekündigt, landesweit 15 nationale Industriekomplexe neu zu schaffen, darunter den weltgrößten Cluster für Systemhalbleiter in Yongin in der Provinz Gyeonggi, um die Branchen Halbleiter, Zukunftsautos und Weltraum intensiv zu fördern.Die Regierung wird hierfür ein behördenübergreifendes Unterstützungsteam bilden und am 31. März zum ersten Treffen zusammentreten lassen. Die Leitung wird der Erste Vize-Landminister übernehmen. Zuständige Ministerien wie das Finanzministerium und das Industrieministerium, lokale Regierungen sowie Projektträger werden sich daran beteiligen.Um erforderliche Verfahren wie Umweltverträglichkeitsprüfungen und Nutzungsänderungen von Ackerflächen zügig laufen zu lassen, will die Regierung einen One-Stop-Dienst für Genehmigungen anbieten.