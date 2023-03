Südkorea weiter mit höchster Tuberkulose-Inzidenz unter OECD-Ländern

Photo : KBS News

Südkorea hat trotz des stetigen Rückgangs der Zahl der Tuberkulosefälle das 26. Jahr in Folge die höchste Tuberkulose-Inzidenz unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verzeichnet.Entsprechende Daten gehen aus dem dritten Rahmenplan zum Tuberkulosemanagement (2023 bis 2027) hervor, den die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) anlässlich des 13. Tags zur Vorbeugung der Tuberkulose veröffentlichte.Demnach wurden letztes Jahr 20.383 Tuberkulosefälle in Südkorea gemeldet, das ist weniger als die Hälfte der Zahl im Jahr 2013. Damals waren es 45.292 Fälle.Bei der Tuberkulose-Inzidenz lag Südkorea trotzdem das 26. Jahr in Folge unter den OECD-Mitgliedern an der Spitze. Das Land verbuchte im Jahr 2021 mit 44 Fällen pro 100.000 Einwohner das 4,5-Fache des OECD-Durchschnitts von 9,7 Fällen.In Südkorea gab es im Jahr 2021 1.430 Todesfälle aufgrund von Tuberkulose-Erkrankungen. Damit war die Tuberkulose die zweithäufigste Todesursache unter den Infektionskrankheiten hinter Covid-19.Die Mortalität aufgrund von Tuberkulose-Erkrankungen lag bei 3,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit landete Südkorea auf Platz drei hinter Kolumbien mit fünf Todesfällen und Litauen mit 4,6.