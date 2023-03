Yoon nimmt an Zeremonie zum Tag des Schutzes des Westmeers teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute an einer Zeremonie zum 8. Tag des Schutzes des Westmeers teilgenommen.Er versprach, sich an die Soldaten zu erinnern, die sich Nordkoreas Provokationen wie dem Beschuss der Korvette Cheonan entgegengestellt hätten.Bei der Zeremonie zum ersten Tag des Schutzes des Westmeers seit seinem Amtsantritt bekräftigte der Staatschef die Position, dass es sich bei der Versenkung der Korvette Cheonan und weiteren Vorfällen um nordkoreanische Provokationen handelt.Sollte sich der Staat nicht an die Personen erinnern, die sich für das Vaterland aufgeopfert und sich diesem gewidmet hätten, und diese respektvoll behandeln, könne er nicht als Staat existieren, und es gebe keine Zukunft für das Land, sagte Yoon.Yoon nannte 55 Soldaten beim Namen, die für den Schutz des Westmeers gefallen sind. Ihre Aufopferung und Widmung würden ein Grundstein für Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Welt sein, sagte er.Bei der Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Daejon waren etwa 2.000 Personen anwesend, darunter Hinterbliebene der 55 Gefallenen, Regierungsvertreter, hohe Militärs und allgemeine Bürger.Südkorea begeht seit 2016 den vierten Freitag im März als Tag des Schutzes des Westmeers, um der 55 gefallenen Soldaten zu gedenken, die bei der Zweiten Seeschlacht von Yeonpyeong (2002), dem Beschuss der Korvette Cheonan (2010) und dem Artilleriebeschuss der Insel Yeonpyeong (2010) getötet wurden. Auch soll mit dem Gedenken das Sicherheitsbewusstsein der Öffentlichkeit gesteigert werden.