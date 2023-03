Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte ballistische Rakete Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea hat Nordkorea am Montag eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Um welche Art von Rakete es sich handele und Informationen zu Ort des Abschusses, überbrückter Distanz, Geschwindigkeit und Höhe würden zurzeit noch ermittelt.Vor acht Tagen hatte Nordkorea vom Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan aus eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Westküste abgefeuert. Nach Angaben des nordkoreanischen Regimes habe es sich um den Test für die Explosion eines atomaren Sprengkopfes gehandelt.Mit der achten Raketenprovokation in diesem Jahr will Nordkorea angesichts des laufenden amphibischen Landungsmanövers "Ssangyong" Südkoreas und der USA offenbar Stärke demonstrieren.