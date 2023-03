US-Senator rät Regierung zum Nachdenken über Stationierung von Atomwaffen in Korea

Photo : YONHAP News

Ein Mitglied des Außenausschusses des US-Senats hat das Weiße Haus dazu aufgerufen, eine erneute Stationierung von US-Atomwaffen in Südkorea zu überprüfen.Wie der US-Auslandssender Voice of America am Sonntag meldete, habe der republikanische Senator James Risch diese Position dem Gremium per E-Mail mitgeteilt. Darin habe er auf den jüngsten Raketenstart des Regimes reagiert.Die Biden-Regierung sollte ihm zufolge nicht nur die Mechanismen innerhalb der Allianz für Planung und Einsätze erweitern, sondern auch die erneute Stationierung von Nuklearwaffen in Südkorea erwägen, um Nordkoreas Zielen entgegenzuwirken und die nukleare Abschreckung zu verstärken.Die jüngsten Starts von nordkoreanischen Langstreckenraketen seien von mehreren Tests von Kurz- und Mittelstreckenraketen begleitet gewesen. Viele davon könnten atomare Sprengköpfe transportieren.Tempo und Diversität der Versuche wiesen darauf hin, dass der Norden den Einsatz der Raketen in einem Krieg simuliere. Damit solle den USA und ihren Verbündeten signalisiert werden, dass Nordkorea eine Eskalation des Konflikts kontrollieren könnte.Die jüngste Serie von Raketentests dürfe nicht als neue Norm akzeptiert werden, argumentierte der Senator demnach weiter.