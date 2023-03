Zusammenkunft der Leiter von Südkoreas Auslandsvertretungen in Seoul

Photo : YONHAP News

Das erste Treffen der Leiter von Südkoreas Auslandsvertretungen unter der Regierung von Yoon Suk Yeol findet vom heutigen Montag bis Freitag in Seoul statt.166 Diplomaten, darunter Botschafter, Generalkonsuln sowie noch zu entsendende Missionschefs, nehmen in Präsenz daran teil.Das Außenministerium veranstaltet jedes Jahr hierzulande ein Treffen der Missionschefs, um sie über die Führungsphilosophie der Regierung und die Ausrichtung der Außenpolitik zu informieren. Es ist das erste Mal seit Dezember 2018, dass die Zusammenkunft in Präsenz stattfindet.Im Zentrum der diesjährigen Zusammenkunft steht die sogenannte Sales-Diplomatie, damit die Auslandsvertretungen zu einer Exporterweiterung des Landes beitragen können.Einzelberatungen zwischen Missionschefs und Unternehmern, Diskussionen zur Unterstützung des Exports von Atomkraftwerken sowie ein Strategietreffen zum Export sind geplant, um konkrete Wege zur Exportankurbelung zu erörtern.Auch Diskussionen über die wirtschaftliche Sicherheit, den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und den Schutz der Staatsbürger im Ausland sind vorgesehen.Die Teilnehmer werden am Freitag nach Busan reisen, um das Gelände für die Expo 2030, um die die Stadt wirbt, zu besichtigen und an einer Versammlung für eine erfolgreiche Bewerbung teilzunehmen.