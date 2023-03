Kundgebung gegen „demütigende Diplomatie“ der Regierung in Seoul

Photo : YONHAP News

Mehrere Bürgerorganisationen haben am Samstag in der Stadtmitte von Seoul die vierte Kundgebung zur Verurteilung einer„demütigenden Diplomatie“ der Regierung gegenüber Japan veranstaltet.Bei der Versammlung auf dem Seoul-Platz bezeichneten die Teilnehmer das jüngste Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan als Diplomatie, die das Land zugrunde richte. Sie forderten, den Lösungsvorschlag der Regierung für die Frage der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit zurückzunehmen.Nicht nur wegen der Frage der Zwangsmobilisierung, sondern auch in Hinsicht auf Dokdo, die sogenannten Trostfrauen des japanischen Militärs, die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima und die militärische Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan nehme die Wut in der Öffentlichkeit zu. Die Regierung sage jedoch dies und das über die Zukunftsgenerationen und die Wirtschaftssicherheit und versuche konsequent Fakten zu entstellen und sich zu rechtfertigen, kritisierten sie.Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, warf der Regierung von Yoon Suk Yeol bei der Veranstaltung vor, beim Spitzentreffen mit Japan nichts bekommen und nur viel gegeben zu haben.Zu der Kundgebung versammelten sich schätzungsweise 20.000 Menschen.