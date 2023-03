Regierung will langfristige Strategie gegen sinkende Geburtenrate vorstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will eine langfristige Strategie ausarbeiten, um dem Trend zur sinkenden Geburtenrate und alternden Gesellschaft entgegenzuwirken.Wie das Wirtschafts- und Finanzministerium am Montag mitteilte, habe die Regierung Forschungen zu zentralen politischen Maßnahmen hierzu in Auftrag gegeben. Demnach sollen Strategien für die Zukunft entwickelt und darauf bezogene Maßnahmen überprüft werden.Die Strategien sollen einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren auf vier Gebieten umfassen, Bevölkerung, Industrie, internationale Beziehungen und Klimawandel.Insbesondere vorbeugenden Maßnahmen zu dem potenziell stärkeren Einfluss der niedrigen Geburtenrate und alternden Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt, die Bildung und Wohlfahrt soll dabei Interesse geschenkt werden.Eine stärkere Teilhabe der Frauen am Erwerbsleben und eine geringere Belastung der Haushalte hinsichtlich ihrer Verantwortung werden voraussichtlich in den Strategien berücksichtigt. Auch Maßnahmen für geringere fiskalpolitische Risiken wegen des Bevölkerungsrückgangs sollen offenbar ausgearbeitet werden.