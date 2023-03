Fußball: Unentschieden beim Debüt von Klinsmann als Südkoreas Nationaltrainer

Photo : YONHAP News

Das Debüt von Jürgen Klinsmann als Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft ist mit einem 2:2-Unentschieden zu Ende gegangen.Im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien am Freitag im Ulsan-Munsu-Fußballstadion traf Son Heung-min in der 10. Minute zur 1:0-Führung Südkoreas. Er steuerte in der 47. Minute einen weiteren Treffer bei.Das war Sons 37. Tor in A-Länderspielen. Damit rückte er auf Platz drei in der Rangliste der erfolgreichsten südkoreanischen männlichen Torschützen in A-Länderspielen vor.Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielte jedoch James Rodriguez das erste Tor für Kolumbien. Nur wenige Minuten später glich Jorge Carrascal aus.Die Nationalelf unter Trainer Klinsmann wird am Dienstag im Seoul-World-Cup-Stadion auf Uruguay treffen.