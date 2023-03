Südkorea wird das siebte Mal in Folge Gesamtsieger bei Internationalen Abilympics

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei den Internationalen Abilympics, Berufswettbewerbe für Menschen mit Behinderung, das siebte Mal in Folge als Gesamtsieger hervorgegangen.Nach Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit am Sonntag gewann Südkorea bei den 10. Internationalen Abilympics im französischen Metz 18 Gold-, vier Silber- und neun Bronzemedaillen.Hinter Südkorea folgte Frankreich auf Platz zwei, Taiwan belegte den dritten Platz.Südkorea wurde damit seit den 4. Abilympics 1995 im australischen Perth das siebte Mal in Folge Gesamtsieger. Einschließlich des Erfolgs bei der zweiten Veranstaltung 1985 im kolumbianischen Bogota konnte das Land insgesamt acht Mal seinen Gesamtsieg feiern.Die 10. Internationalen Abilympics wurden am 22. März feierlich eröffnet und gingen am 25. März zu Ende. 420 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 27 Ländern konkurrierten in 44 Berufsfeldern. Südkorea war in 34 Berufsfeldern vertreten.Südkorea holte in acht der zehn Berufe auf dem Gebiet Informationstechnologie Gold.