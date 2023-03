Samsung-Chef Lee besucht erstmals seit drei Jahren Werk in China

Photo : YONHAP News

Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, hat erstmals seit drei Jahren eine Fabrik der Samsung Gruppe in China besucht.Lee reiste letzte Woche erstmals seit seinem Besuch im Halbleiterwerk von Samsung Electronics in Xi’an im Mai 2020 nach China.Er suchte am Freitag die Produktionsanlage von Samsung Electro-Mechanics für Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) in der Stadt Tianjin auf. Die Produktionsanlage wurde 2021 in Betrieb genommen und ist neben dem Werk in Busan ein wichtiger Produktionsstützpunkt zur globalen Lieferung von MLCCs für IT-Geräte und die Automobilelektronik.In Tianjin gibt es eine Fabrik von Samsung Electro-Mechanics zur Herstellung von MLCC und Kameramodulen sowie eine Fabrik von Samsung Display zur Fertigung von OLED-Modulen für Smartphones. Zudem stellt Samsung SDI in der Stadt sekundäre Batterien für smarte Geräte und Elektroautos her.Lee traf sich außerdem mit Chen Min´er, Parteisekretär der Stadt Tianjin und enger Vertrauter von Chinas Staatspräsident Xi Jinping.