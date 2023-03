Opfer der Zwangsarbeit beantragen Beschlagnahme von Vermögenswerten von Mitsubishi

Photo : YONHAP News

Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft haben eine Klage zur Beschlagnahme von Vermögenswerten der japanischen Firma Mitsubishi Heavy Industries in Südkorea eingereicht.Laut einer Bürgerinitiative, die sich für Opfer der Zwangsarbeit einsetzt, beantragten zwei Überlebende der Zwangsarbeit und Hinterbliebene von zwei verstorbenen Opfern am Freitag beim Bezirksgericht Daejeon einen Gerichtsbefehl, Patentrechte von Mitsubishi zu beschlagnahmen und zu liquidieren. Sie warten derzeit in ihrer Entschädigungsklage gegen das Unternehmen auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs.Die Beschlagnahme von insgesamt vier Patentrechten wurde beantragt, ein Patentrecht je Klägerin oder Kläger. Die Gesamtsumme der Forderungen beträgt 680 Millionen Won (knapp 524.000 Dollar), einschließlich der vom Gericht erster Instanz geforderten Entschädigungssumme und der Verzugszinsen.Sie hatten in den Jahren 2014 und 2015 in erster und zweiter Instanz ihre Entschädigungsklage gegen Mitsubishi gewonnen. Die Firma hatte daraufhin Revision eingelegt.Weil die Regierung die Absicht der Klägerinnen und Kläger entstelle und den Plan zur Entschädigung durch Dritte vorgelegt habe, sehe man keinen Grund mehr, die Rechtsausübung zu verschieben, und wolle eine Zwangsvollstreckung zustande bringen, teilte die Bürgergruppe mit.