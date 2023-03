Koreanische Kosmetikindustrie erholt sich von Pandemie-Schock

Photo : YONHAP News

Die koreanische Kosmetikindustrie, die „K-Beauty“ anführt, ist eine der Branchen, die von der Corona-Pandemie direkt betroffen waren.Jetzt besteht die große Erwartung für deren Erholung. Die Regierung zählte Kosmetika zu den aussichtsreichen Exportprodukten in diesem Jahr.Ein Unternehmen, das Kosmetika entwickelt und globale Marken damit beliefert. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie machte der chinesische Markt über die Hälfte seines Auslandsumsatzes aus. In letzter Zeit setzt sich die Firma aktiv dafür ein, in neue Märkte wie Südostasien vorzustoßen. In Indonesien stieg ihr Umsatz innerhalb eines Jahres um 70 Prozent.Abteilungsleiter Seo Yun-won sagte, der stärkste Boom von K-Beauty herrsche in der Region des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN. Man wolle K-Beauty in die USA oder die ASEAN-Region und darüber hinaus nach Europa verbreiten.Der Grund, warum Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf andere asiatische Länder richten, liegt im rapide sinkenden Anteil Chinas am Umsatz.Der Export von Kosmetika nach China schrumpfte im ersten Halbjahr letzten Jahres erstmals seit elf Jahren. Grund waren coronabedingte Lockdowns und der gestiegene Konsum von chinesischen Produkten infolge der als „Guochao“ bezeichneten patriotischen Konsumwelle in der Volksrepublik.Unterdessen steigen die Ausfuhren koreanischer Kosmetika in die USA und nach Japan stetig. Beim Export im elektronischen Handel erreichte die koreanische Kosmetik den größten Anteil. Dabei übertreffen die Lieferungen nach Japan und in die USA die nach China.Die Regierung bestimmte Kosmetika zu einer aussichtsreichen Exportindustrie in diesem Jahr und bietet Unterstützung an. Sie will unter anderem in den Regionen, in denen die koreanische Popkultur populär ist, darunter Südostasien, ihre Unterstützung für das Marketing von K-Beauty verstärken.