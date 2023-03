Yoon ernennt neuen Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag Woo Jong-soo, den Chef der Provinzpolizei Gyeonggi Nambu (Süd), zum neuen Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros (NOI) ernannt.Woo wird am Mittwoch seine Ernennungsurkunde vom Staatschef erhalten, anschließend wird sofort seine zweijährige Amtszeit beginnen.Der Nationale Polizeichef Yoon Hee-keun sagte, dass Woo die öffentliche Sicherheitsverwaltung gut verstehe und aufgrund seiner Einstellung zum öffentlichen Dienst und des vernünftigen Arbeitsstils großes Vertrauen in der Organisation genieße. Er sei die geeignete Person dafür, um mit einer ausgeglichenen Sichtweise und aktiver Kommunikation die Ermittlungsstellen der Polizei zukunftsorientiert zu leiten, hieß es zur Begründung der Empfehlung.Der Leiter des NOI (National Office of Investigation) ist Vorgesetzter der Chefs der 18 Polizeibehörden der Provinzen und provinzfreien Städte, der Chefs der Polizeistationen sowie aller über 30.000 polizeilichen Ermittler im Land. Damit hat er größeren Einfluss auf polizeiliche Ermittlungen als der Nationale Polizeichef.