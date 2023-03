Nordkorea feuerte zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Montagvormittag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, zwei ballistische Kurzstreckenraketen, die Nordkorea heute zwischen 7.47 und 8 Uhr vom Gebiet Chunghwa in der Provinz Nord-Hwanghae aus aufs Ostmeer abgefeuert habe, entdeckt zu haben.Die Raketen seien jeweils etwa 370 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Ostmeer gestürzt seien, hieß es weiter.Auch das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, zwei Raketen entdeckt zu haben. Sie hätten eine maximale Höhe von rund 50 Kilometern erreicht und seien vermutlich außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen.Zuletzt hatte Nordkorea am 19. März eine ballistische Kurzstreckenrakete, die als nordkoreanische Version der Iskander bezeichnet wird, abgeschossen. Das Land hatte behauptet, die Explosion einer Atomgefechtskopf-Attrappe in der Luft getestet zu haben.Nordkoreas neuer Raketenstart wird als Protest gegen ein gemeinsames Feldmanöver Südkoreas und der USA betrachtet.Beide Länder hielten am Montag auf hoher See südlicher der Insel Jeju eine gemeinsame Seeübung ab, bei der die US-Flugzeugträgerkampfgruppe um den nuklear getriebenen Flugzeugträger USS Nimitz zum Einsatz kam.Die USS Nimitz wird am Dienstag in den Einsatzstützpunkt in Busan einlaufen. Das wird das erste Einlaufen eines US-Flugzeugträgers in einen südkoreanischen Hafen seit der Einfahrt der USS Ronald Reagan im September letzten Jahres sein.