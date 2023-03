Politik Südkorea und pazifische Inselstaaten halten hochrangiges Treffen ab

Südkorea und pazifische Inselstaaten haben ein Treffen von hochrangigen Beamten abgehalten, um ihren allerersten Gipfel vorzubereiten.



Laut dem Außenministerium in Seoul leitete Choi Young-sam, stellvertretender Minister für politische Angelegenheiten, das siebte Treffen dieser Art zwischen Korea und pazifischen Inseln am 24. März auf Fidschi.



Daran nahmen hochrangige Vertreter der Mitglieder des Pazifischen Inselforums (PIF) und dessen Sekretariats teil. Der PIF besteht aus 14 pazifischen Inselstaaten, Australien, Neuseeland sowie zwei Überseegebieten Frankreichs.



Choi stellte den Stand der Vorbereitungen für den ersten Gipfel zwischen Südkorea und den Inselstaaten im Pazifik vor, der dieses Jahr in Südkorea stattfinden wird. Die Teilnehmer tauschten Meinungen über den Kurs der Entwicklung beider Seiten aus.



Bei bilateralen Gesprächen mit Choi äußerten einzelne Länder die Hoffnung, dass Südkorea, das sich innerhalb einer kurzen Zeit von einem Nehmer- zu einem Geberland entwickelt hat, seine Erfahrungen stärker teilen wird.