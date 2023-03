Enkel des früheren Präsidenten Chun Doo-hwan bei Einreise wegen Verdachts auf Drogenkonsum festgenommen

Photo : YONHAP News

Chun Woo-won, Enkel des früheren Präsidenten Chun Doo-hwan, ist am Dienstag bei der Einreise am Flughafen Incheon festgenommen worden.Das Drogen-Ermittlungsteam der Polizei von Seoul teilte am Dienstag mit, dass Chun nach der Ankunft in Incheon gegen 6 Uhr festgenommen worden sei. Er sei für eine Vernehmung nach Seoul gebracht worden.Vor dem Antritt des Flugs hatte Chun in New York gesagt, dass er Südkorea besuchen und sich bei den Opfern des Gwangju-Aufstands und deren Familien entschuldigen wolle.Chun hatte ab dem 13. März von New York aus über das soziale Netzwerk Instagram behauptet, dass seine Familie von schwarzen Kassen lebe. Auch über anderes Fehlverhalten der Familie hatte er erzählt.