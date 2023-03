Nordkorea testete nach eigenen Angaben erneut nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut eine nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne getestet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass die Akademie für Verteidigungswissenschaften vom 25. bis 27. März erneut einen Test eines strategischen Unterwasser-Waffensystems durchgeführt habe.Die nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne „Haeil-1“ sei am Nachmittag des 25. März in der Wonsan-Bucht für einen Test eingesetzt worden. Die Drohne habe 41 Stunden und 27 Minuten lang einen 600 Kilometer langen Kurs im Ostmeer zurückgelegt, bevor sie am Vormittag des 27. März das Ziel, das Meer vor dem Landkreis Hwadae in der Provinz Nord-Hamgyeong, erreicht habe. Dort sei der Test-Gefechtskopf unter Wasser detoniert, hieß es.Nach den Testergebnissen seien alle taktisch-technischen Daten und Indikatoren für die Technik der Unterwasserfahrt genau bewertet und die Zuverlässigkeit und die Sicherheit des Waffensystems bestätigt worden, wurde in dem Agenturbericht behauptet.