US-Außenministerium: Vollständige Denuklearisierung koreanischer Halbinsel endgültiges Ziel

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Außenministeriums bleibt die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel das endgültige Ziel der USA.Das sagte Amtssprecher Vedant Patel bei einer Pressekonferenz am Montag.Ihm war eine Frage zur Forderung des republikanischen Senators James Risch an das Weiße Haus gestellt worden, eine erneute Stationierung von amerikanischen Nuklearwaffen in Südkorea zu erwägen.Auf die Frage, ob eine Stationierung möglich wäre, sagte Patel, dass Fragen zur Stationierung von Atomwaffen und der Verteidigungsbereitschaft das Pentagon beantworten müsse.Der Sprecher nahm Stellung zu Nordkoreas Warnung, wonach jeder Versuch, die vollständige Denuklearisierung des Landes anzustreben als "Kriegserklärung" betrachtet würde, auf die es eine nukleare Erwiderung gäbe. Demzufolge fühlten sich die USA weiterhin einem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea verpflichtet und hegten keine feindseligen Absichten.Endgültiges Ziel der USA bleibe die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Die Manöver der USA mit ihren Verbündeten seien defensiver Natur und Routine, betonte der Sprecher weiter.