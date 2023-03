KCNA: Kim Jong-un leitet Projekt zur nuklearen Bewaffnung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat ein Projekt zur nuklearen Bewaffnung geleitet und Pläne für Operationen eines nuklearen Gegenangriffs und Befehle überprüft.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Laut dem Bericht wurde Kim am Montag vom Atomwaffeninstitut Nordkoreas über die Arbeit zur Stärkung der Atomstreitkräfte des Landes in qualitativer und quantitativer Hinsicht sowie den Stand der Produktion berichtet.Kim forderte, sich bei dem Projekt zur Festigung einer gründlichen Reaktionsbereitschaft der Nuklearstreitkräfte niemals mit dem Erreichten zufriedenzugeben und weitere Bemühungen zur unaufhaltsamen Stärkung der nuklearen Fähigkeiten zu unternehmen.Lediglich eine perfekte Vorbereitung auf den Einsatz von Atomwaffen zu jeder Zeit und überall werde dazu führen, dass Nuklearwaffen niemals zum Einsatz kämen, sagte Kim.Er betonte weiter, erst wenn sich die unvorstellbar starken und überlegenen Atomstreitkräfte für eine Offensive vorbereitet hätten, würden die Feinde Angst vor Nordkorea haben und sich nicht anmaßen, dessen Staatsgewalt, System und Volk zu belästigen, betonte Kim.