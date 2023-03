Seoul will in Bezug auf weiße Liste Maßnahmen treffen und auf Tokios Vorgehen abwarten

Photo : YONHAP News

Seoul will in Bezug auf die gegenseitige Wiederaufnahme Südkoreas und Japans in ihre sogenannte weiße Liste seinerseits zunächst Maßnahmen ergreifen und dann abwarten, welche Schritte Japan unternehmen wird.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Präsidialamtes am Montag Reportern gegenüber. Es war darauf hingewiesen worden, dass Südkorea ein Verfahren zur Wiederaufnahme Japans in seine weiße Liste einleitete, dass Japan einen solchen Schritt bislang aber nicht unternehme.Auf der weißen Liste stehen Länder, die von einfachen Exportverfahren profitieren. Japan hatte 2019 aus Protest gegen die Entscheidung des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs für Entschädigungszahlungen von japanischen Unternehmen an Opfer der früheren Zwangsarbeit Südkorea von seiner weißen Liste gestrichen. Daraufhin hatte Südkorea Japan von seiner Liste entfernt.Präsident Yoon Suk Yeol ordnete nach seinem Treffen mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida Mitte März an, ein Verfahren zur Wiederaufnahme Japans in die weiße Liste einzuleiten. Japan kündigte zwar an, eine Wiederaufnahme Südkoreas in die Liste zu überprüfen, konkrete Schritte wurden aber noch nicht eingeleitet.