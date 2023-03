Internationales Chinas neuer Premier verspricht vor CEOs globaler Unternehmen Wirtschaftswachstum und Öffnung

Der neue chinesische Premierminister, Li Qiang, hat vor Chefs globaler Unternehmen gesagt, dass China künftig ein konstantes Tempo des Wirtschaftswachstums aufrechterhalten und zugleich eine qualitative Revolution vorantreiben werde.



Wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete, habe Li die entsprechende Äußerung beim China Development Forum 2023 gemacht. Das Forum ging am Montag in Peking zu Ende.



Die chinesische Wirtschaft sei bereits tief in das globale System der Arbeitsteilung integriert. Unabhängig von Veränderungen der internationalen Situation werde China seine Öffnung nach außen entschlossen ausbauen, hieß es.



An dem dreitägigen Forum ab dem 25. März nahm auch Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, teil. Lee reiste am 23. März erstmals seit drei Jahren nach China und besuchte am darauffolgenden Tag ein Werk von Samsung Electro-Mechanics in Tianjin.