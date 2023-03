Nordkorea veröffentlicht Fotos von Gefechtskopf taktischer Atomwaffe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute erstmals Fotos eines Gefechtskopfs taktischer Atomwaffen veröffentlicht und damit seine nukleare Bedrohung untermauert.Machthaber Kim Jong-un forderte Vorbereitungen, um Atomwaffen jederzeit und überall einsetzen zu können.Nordkoreanische Medien zeigten Aufnahmen von Sprengköpfen taktischer Atomwaffen mit dem Namen „Hwasan-31“. Etwa zehn der Gefechtsköpfe sind darauf zu erkennen.Auf einer Wand ist der Schriftzug „Mit Hwasan-31 ausgestattete atomare Gefechtsköpfe“ sichtbar. Nordkorea will offenbar demonstrieren, dass der Gefechtskopf auf mehrere Typen von Raketen montiert werden kann, darunter große Mehrfachraketenwerfer, ballistische Kurzstreckenraketen und Marschflugkörper.Laut Nordkoreas Medien leitete Kim Jong-un am Montag ein Projekt zur nuklearen Bewaffnung. Kim forderte dabei perfekte Vorbereitungen, um Atomwaffen jederzeit und überall einsetzen zu können. Er betonte, dass die Atomstreitkräfte eine offensive Haltung einnehmen müssten.Er forderte auch, die Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial hochzufahren, um das Atomwaffenarsenal exponentiell zu vergrößern.Nordkorea teilte unterdessen mit, dass es sich beim Start von ballistischen Kurzstreckenraketen am Montag um eine Übung zur Explosion in der Luft gehandelt habe, bei der ein nuklearer Angriff simuliert worden sei. In einer Höhe von 500 Metern über dem Ziel sei eine Atomsprengkopf-Attrappe explodiert, hieß es.Das Land gab auch bekannt, ab dem 25. März drei Tage lang erneut einen Test einer nuklearen Unterwasser-Angriffsdrohne durchgeführt zu haben.Die nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne sei in der Wonsan-Bucht eingesetzt worden und habe innerhalb von 41 Stunden 600 Kilometer unter Wasser zurückgelegt, um ihr Ziel zu erreichen. Danach sei der Gefechtskopf detoniert.