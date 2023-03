Präsident Yoon wird Co-Gastgeber des US-geführten Gipfels für Demokratie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird Co-Gastgeber des US-geführten Gipfels für Demokratie.Neben Südkorea und den USA sind auch Costa Rica, die Niederlande und Sambia Co-Gastgeber.Der zweite Demokratie-Gipfel wird am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Der südkoreanische Präsident wird am ersten Tag zu einer Sitzung zum Thema Wohlstand und Wirtschaftswachstum einladen.Nach Angaben von Yoons Büro sei es bedeutungsvoll, dass Südkorea bei der Lösung des globalen Problems der demokratischen Regression die Führung übernehme.Der Gipfel stelle für Yoon eine Gelegenheit dar, die politische Glaubwürdigkeit des Landes zu erhöhen, indem er der Weltgemeinschaft zeige, wie er seine Vision von Freiheit und Solidarität umsetze.Am zweiten Tag des Demokratie-Gipfels wird Südkorea die Leitung einer Sitzung der indopazifischen Region übernehmen. Bei der Sitzung von Angesicht zu Angesicht soll das Thema Anti-Korruption erörtert werden.Der erste Demokratie-Gipfel hatte im Dezember 2021 virtuell stattgefunden. Den Vorsitz hatte US-Präsident Joe Biden inne, die Regierungsspitzen von rund 100 Ländern hatten daran teilgenommen. Am diesjährigen Gipfel sollen rund 120 Staatsführer teilnehmen.