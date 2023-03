Photo : YONHAP News

Das Engagement für die Sicherheit Südkoreas ist laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin weiterhin "eisern".Für die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel werde angesichts nordkoreanischer Provokationen durch eine bilaterale und trilaterale Kooperation Sorge getragen, sagte der Minister am Dienstag in Washington vor dem Wehrausschuss des Senats anlässlich einer Haushaltsdiskussion.Die USA blieben angesichts fortdauernder und zunehmender Bedrohungen durch Nordkorea, Iran und internationale Terroristen wachsam.Die USA blieben standhaft und eisern, was ihr Versprechen für eine erweiterte Abschreckung für Südkorea und Japan anbelange. Washington würde weiterhin zeigen, auf nordkoreanische Provokationen zügig und entschlossen reagieren zu können.Die USA arbeiteten daran, ihre Bündnisse mit Südkorea und Japan zu stärken und modernisieren. Gleichzeitig würde sichergestellt, dass die US-Truppen auf der koreanischen Halbinsel nach dem Motto des "Fight Tonight" jederzeit kämpfen könnten, sollte es zu einer Aggression Nordkoreas kommen, sagte der Minister weiter.