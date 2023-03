Parteien äußern Bedauern über Zulassung japanischer Schulbücher mit falschen Angaben über Korea

Photo : YONHAP News

Politische Parteien in Südkorea haben großes Bedauern über die Zulassung von Schulbüchern in Japan geäußert, in denen der Zwangscharakter der Konskription von Koreanern zur Kolonialzeit verwässert und Japans Gebietsanspruch auf Dokdo untermauert wurden.Es sei eine unveränderliche Tatsache, dass Dokdo Südkoreas eigenes Territorium sei, unabhängig davon, was in japanischen Schulbüchern geschrieben stehe, sagte der Sprecher der Partei Macht des Volks, Kang Min-guk, am Dienstag. Die Partei bringe starkes Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Lehrbücher für Grundschulen genehmigt worden seien, die von der japanischen Regierung seit Jahrzehnten vorgebrachte und unzumutbare Behauptungen enthielten.Der Fraktionschef der Minjoo-Partei Koreas, Park Hong-keun, sagte, dies sei bereits zu erwarten gewesen, als die Regierung eine demütigende Diplomatie betrieben habe, ohne dass Japan seine Reue und Entschuldigung für die Vergangenheit geäußert habe. Er habe jedoch nicht erwartet, dass es so schmählich würde.Mit Verwies auf den seiner Meinung nach demütigenden Plan der Regierung für Entschädigungszahlungen an Opfer der Zwangsmobilisierung durch Dritte betonte er, es sei für einen Präsidenten der Republik Korea selbstverständlich, Japan sofort zur Entschuldigung für die Verzerrung der Vergangenheit aufzufordern.Der Sprecher der Gerechtigkeitspartei, Kim Hee-seo, sagte, dass der Entschluss von Präsident Yoon Suk Yeol aus einer angeblichen breiteren Perspektive zu einem Bumerang geworden sei, der in Form der Geschichtsverzerrung und eines kühnen Entschlusses Japans zurückkehre. Er forderte Yoon auf, selbst dagegen vorzugehen und es nicht mehr nur den zuständigen Ministerien zu überlassen, auf die Geschichtsklitterung zu reagieren.