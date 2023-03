Verteidigungsminister Südkoreas und Vietnams führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat sich am Dienstag in Seoul mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Phan Van Giang getroffen.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul sprachen beide Minister über die Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam, die letztes Jahr zu einer umfassenden, strategischen Partnerschaft aufgewertet wurden. Sie hätten verschiedene, konkrete Maßnahmen erörtert, um die Verteidigungskooperation und die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie auszubauen und weiterzuentwickeln.Beide Minister vereinbarten, für eine stärkere Kooperation hinsichtlich der maritimen Sicherheit ab April regelmäßig Konsultationen zwischen den Marinen beider Länder abzuhalten.Thematisiert wurde auch die Übergabe einer weiteren südkoreanischen Patrouillen-Korvette an Vietnam. Südkorea hat 2017 und 2018 jeweils eine Patrouillen-Korvette Vietnam zur Verfügung gestellt.Beide Verteidigungschefs stimmten außerdem der Notwendigkeit zu, die Verteidigungskooperation im Einklang mit den höhergestuften bilateralen Beziehungen und dem neuen Sicherheitsumfeld vorzutreiben. Sie einigten sich, das 2010 unterzeichnete Memorandum of Understanding über die Verteidigungszusammenarbeit zu revidieren.