Premier kündigt Verkürzung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte auf fünf Tage an

Photo : YONHAP News

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Südkorea wird voraussichtlich Anfang Mai verkürzt.Das kündigte Ministerpräsident Han Duck-soo heute bei einem Regierungstreffen zu Covid-19 und Sicherheitsmaßnahmen im Frühling an. Mit Rücksicht auf die derzeit stabile Corona-Lage habe die Regierung eine Roadmap zur Anpassung der noch geltenden Auflagen zur Eindämmung ausgearbeitet, sagte er.Die Regierung werde Anfang Mai über eine eventuelle Senkung der Krisenstufe wegen Covid-19 entscheiden. Sie plane, die seit Februar 2020 geltende höchste Stufe (ernst) auf die zweithöchste Stufe (wachsam) herabzusetzen. Die Isolationspflicht für Infizierte werde zudem von sieben Tagen auf fünf Tage verkürzt, hieß es.Nach diesen ersten Schritten wolle die Regierung später die Isolationspflicht und die noch bestehende Maskenpflicht in eine Empfehlung umwandeln. An dem Schutzsystem für die in gesundheitlicher Hinsicht vulnerablen Gruppen, darunter Senioren, werde dennoch festgehalten, hieß es weiter.