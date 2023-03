Internationale Menschenrechtsorganisationen fordern Südkorea zu Abschaffung der Todesstrafe auf

Photo : YONHAP News

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben die südkoreanische Regierung öffentlich zur Abschaffung der Todesstrafe aufgefordert.32 Organisationen, darunter Human Rights Watch (HWR) und die Weltkoalition gegen die Todesstrafe (WCADP), sendeten laut HWR am Montag ein gemeinsames Schreiben mit der Überschrift „Südkoreas Abschaffung der Todesstrafe“ an Präsident Yoon Suk Yeol.Vier Personen unterschrieben das Dokument ebenfalls, das sind die ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Marzuki Darusman und Tomás Ojea Quintana, das frühere Mitglied der UN-Untersuchungskommission zu Menschenrechten in Nordkorea, Sonja Biserko, und der britische Politiker David Alton.Die Gruppen und Experten wiesen darauf hin, dass während der vierten Universellen Periodischen Überprüfung Südkoreas im UN-Menschenrechtsrat im Januar 31 Länder die Abschaffung der Todesstrafe und die Ratifizierung des Zweiten Fakultativprotokolls zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe empfohlen hatten. Daher erneuere man den Aufruf an Südkorea, die Todesstrafe abzuschaffen, hieß es.Die Verhängung der Todesstrafe sei nicht mit der völkerrechtlichen Verpflichtung Südkoreas vereinbar, die grundlegenden Menschenrechte zu respektieren. Mit 59 Personen, die sich immer noch in der Todeszelle befänden, möge Südkorea auch gegen seine völkerrechtliche Verpflichtung verstoßen, Folter und andere grausame, unmenschliche oder entwürdigende Behandlung oder Bestrafung zu verhindern, hieß es weiter.