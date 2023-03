Politik Medien: Nordkoreanische Hacker geben sich als US-Journalisten aus

Mutmaßliche nordkoreanische Hacker geben sich laut einem Medienbericht als US-amerikanische Journalisten aus und versuchen auf diese Weise, an Informationen über die nukleare Sicherheitspolitik der US-Regierung zu gelangen.



Laut einem Bericht von Bloomberg am Dienstag (Ortszeit) berichtete Mandiant, ein globales Cybersicherheitsunternehmen und Google Cloud Partner, dass eine nordkoreanische Cyberspionagegruppe in den letzten Monaten Regierungsorganisationen der USA und Südkoreas, Wissenschaftler und Denkfabriken ins Visier genommen habe. Dabei gäben sich die Absender als Reporter eines bestimmten Medienunternehmens aus, um strategische Informationen zu erhalten.



Laut Mandiant traten Mitglieder der als „ATP43“ bekannten Gruppe als Journalisten des US-Auslandssenders Voice of America auf und wandten sich an Fachexperten, um sich nach der nuklearen Sicherheitspolitik und der Waffenverbreitung zu erkundigen.



Ein falscher Reporter habe eine Botschaft mit der Frage geschickt, ob man erwarte, dass Japan angesichts Nordkoreas Atomtests sein Verteidigungsbudget erhöhen werde. Darin habe der Autor um eine Beantwortung der Frage innerhalb von fünf Tagen gebeten, hieß es weiter.