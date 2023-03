Regierung will durch Tourismus Binnennachfrage ankurbeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage präsentiert.Im Mittelpunkt der heute vorgestellten Maßnahmen steht die Belebung des Tourismus.Die Regierung will insgesamt 60 Milliarden Won (46 Millionen Dollar) einsetzen, um Rabatte für die Unterkunft, das Bahnfahren und Aktivitäten zu gewähren. Sie will 190.000 Arbeitnehmern und Kleinunternehmern jeweils 100.000 Won (77 Dollar) für Reisen zur Verfügung stellen.Sie plant auch, etwa 50 große Festivals, darunter K-Pop-Konzerte, das ganze Jahr hindurch zu veranstalten, um Touristen anzulocken.Ziel ist es, die Zahl der ausländischen Touristen dieses Jahr mehr als zu verdoppeln. Aktuell beträgt der Stand etwa 30 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.Hierfür will die Regierung Menschen aus 22 Ländern vorübergehend von der Pflicht zum Erhalt der elektronischen Reisegenehmigung (ETA) befreien. Die Länder wurden ausgewählt, weil die Quote der abgelehnten Besuchsanträge unter ihren Staatsangehörigen niedrig ist.Die Regierung will zudem drei Arten der Visumfreiheit für Transferpassagiere wieder einführen. Die Zahl der Flüge von und nach China, Japan sowie Südostasien soll frühzeitig gesteigert werden.Zudem werden große Rabattveranstaltungen organisiert. Rabattangebote in der Vertriebsbranche, darunter Kaufhäuser und Duty-Free-Läden, werden erweitert. Der Veranstaltungszeitraum des im November geplanten Korea Sale Festa wird um fünf Tage verlängert.Die Obergrenze für den Kauf von Onnuri-Gutscheinen, die auf traditionellen Märkten eingelöst werden können, wird im Falle von Kreditkarten und mobilen Gutscheinen auf 1,5 Millionen Won pro Person (1.154 Dollar) erhöht. Bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten sollen Rabatte in Höhe von 17 Milliarden Won (13 Millionen Dollar) ermöglicht werden.