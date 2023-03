Kultur Südkorea wird Schwerpunktland bei Brisbane Writers Festival 2023

Südkorea nimmt am Brisbane Writers Festival 2023 in Australien als Schwerpunktland (Country of Focus) teil.



Das gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus bekannt. Gemeinsam mit dem Koreanischen Kulturzentrum in Sydney, dem LTI Korea (Literature Translation Institute of Korea) und der Behörde zur Förderung der Verlagsindustrie wolle das Ressort den Charme der koreanischen Literatur gegenüber den Vertretern der Weltliteratur zeigen.



Das Festival findet vom 10. bis 14. Mai im australischen Brisbane statt. Eingeladen wurden Chung Bora, Autorin des für den Internationalen Booker Prize nominierten Romans „Cursed Bunny“, Park Sang-young, Autor des Romans „Love in the Big City“, sowie die Schriftstellerin Bae Su-ah.



Das Brisbane Writers Festival feiert dieses Jahr seine 61. Auflage. Es ist ein großes Literaturfestival, zu dessen Programm etwa 160 Veranstaltungen zählen.