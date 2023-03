Politik Japan betrachtet Nordkoreas Präsentation von Nuklearsprengkopf als schwerwiegendere Bedrohung

Die japanische Regierung betrachtet die Präsentation eines taktischen Nuklearsprengkopfs durch Nordkorea am Dienstag als eine schwerwiegendere und bevorstehende Bedrohung.



Das könne keinesfalls geduldet werden, sagte der japanische Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Fortschritte Nordkoreas bei der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen bedrohten Frieden und Sicherheit in Japan, in der Region und in der internationalen Gemeinschaft.



Er halte es für möglich, dass Nordkorea künftig noch schwerere Provokationen verüben würde, einschließlich der Durchführung eines Atomtests. Man wolle auf die Sammlung und Analyse von Informationen sowie die Bewachung und Überwachung weiterhin alle Kraft richten, hieß es.