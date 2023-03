Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Für den Kospi ging es um 0,37 Prozent auf 2.443,92 Zähler nach oben.In den USA hatten die Börsen am Mittwoch nachgegeben, weil laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap wieder Zinssorgen in den Vordergrund gerückt seien.