Botschafter in den USA soll neuer nationaler Sicherheitsberater werden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol hat den Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, zum neuen nationalen Sicherheitsberater ernannt.Das teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Yoon habe demnach das Rücktrittsgesuch des bisherigen Beraters Kim Sung-han nach reiflicher Überlegung akzeptiert.Südkoreanische Medien waren etwa eine Stunde zuvor von Kim über das Rücktrittsgesuch informiert worden.Den Posten des Chefberaters für Auswärtiges und Sicherheit soll der Botschafter in den USA übernehmen.Laut der Sprecherin wolle die Regierung schnell einen Nachfolger Chos auf dem Botschafterposten auswählen und die Zustimmung Washingtons zur Ernennung des neuen diplomatischen Vertreters einholen.