In Südkorea ist der Geschäftsklimaindex im März erstmals seit sieben Monaten gestiegen.Wie die koreanische Zentralbank am Donnerstag bekannt gab, habe der Index für März bei 72 gestanden und damit drei Punkte höher als im Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Pessimisten die Optimisten zahlenmäßig überwiegen.Die Zentralbank führt den Anstieg auf eine gestiegene Nachfrage in der herstellenden Industrie zurück, darunter in den Branchen Schiffbau und Automobile. Auch die Erwartung steigender Preise angesichts fortbestehender Unwägbarkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung sei ein Faktor gewesen.Der Teilindex für die herstellende Industrie legte im März um sieben Punkte im Vormonatsvergleich auf 70 zu. Der Teilindex für das nicht verarbeitende Gewerbe sei um einen Punkt auf 74 gestiegen.Die Geschäftsaussichten für April kletterten unterdessen um zwei Punkte im Vormonatsvergleich auf einen Wert von 73.