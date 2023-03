Südkorea und Japan veranstalten Handelskonferenz

Photo : YONHAP News

Nach dem Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan Mitte März hat die erste bilaterale Austauschveranstaltung im Wirtschaftsbereich stattgefunden.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie wurde die 23. Korea-Japan New Industrial Trade Conference am Donnerstag im Messekomplex COEX in Seoul eröffnet. Das Treffen sei vom Koreanischen Verband für Internationalen Handel (KITA) und dem Japan-Korea Wirtschaftsverband (JKE) veranstaltet worden.Etwa 100 Vertreter der Regierungen beider Länder, von Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen und aus Wissenschaftskreisen kamen zusammen, um über Maßnahmen zur Erweiterung der Wirtschaftspartnerschaft und des gegenseitigen Austauschs zu diskutieren.Yutaka Aso, JKE-Vizevorsitzender, sagte, dass im Januar 570.000 Koreaner nach Japan gereist seien und dass 70.000 Japaner Südkorea besucht hätten. Damit hätten beide Länder hinsichtlich der Staatsangehörigkeit die größte Besuchergruppe im jeweils anderen Land dargestellt. Er hoffe, dass konstruktive Diskussionen über den Wirtschafts-, Personen- und Kulturaustausch geführt würden, zu einem Zeitpunkt, an dem Impulse des bilateralen Spitzentreffens gestärkt würden.Jeong Dae-jin, stellvertretender Handelsminister im Industrieministerium, betonte die Notwendigkeit, die Kooperation bei den Lieferketten für die Spitzenindustrien zwischen Unternehmen beider Länder zu verstärken, gegen die Nutzung von Ressourcen als Waffe gemeinsam vorzugehen, für die Klimaneutralität zusammenzuarbeiten und gemeinsam in dritte Länder vorzustoßen. Er stellte eine aktive Unterstützung der Regierung in Aussicht.