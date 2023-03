Kultur Kultur- und Kunstschaffende verurteilen in Erklärung Yoon-Regierung

Eine Gruppe von Kultur- und Kunstschaffenden hat in einer gemeinsamen Erklärung die Regierung von Yoon Suk Yeol verurteilt.



Sie versprachen zudem, solidarisch mit den Hinterbliebenen der Todesopfer des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon im vergangenen Oktober zusammenzustehen, bis die Wahrheit hinter der Katastrophe geklärt ist.



Eine entsprechende Erklärung zur Lage im Land gaben 125 Kunst- und Kulturorganisationen und 930 Einzelpersonen bekannt. Die Teilnehmer gaben am Mittwoch vor dem Traueraltar für die Opfer der Itaewon-Tragödie auf dem Seoul-Platz eine Pressekonferenz.



Trotz der Forderung der Hinterbliebenen nach der Wahrheitsfindung und der Bestrafung der Verantwortlichen und des Rufs, niemals zu vergessen, werde die Gesellschaft zum Schweigen gezwungen oder einer Gehirnwäsche unterzogen, hieß es.



Die Regierung von Yoon Suk Yeol, der mit einem Abstand von nur 0,7 Prozent oder 240.000 Stimmen Präsident geworden sei, mache Rückschritte und drehe das Rad der Geschichte zurück. Der gewählte Präsident sollte selbstverständlich demütig den Bürgern zuhören und deren Willen folgen, trotzdem verhalte er sich arrogant und dummdreist, so als wäre er allmächtig, kritisierten sie.