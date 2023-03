Frühlingsblumenfestival auf Yeouido kehrt zurück

Photo : YONHAP News

Das Frühlingsblumenfestival auf Yeouido in Seoul kehrt nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause zurück.Das Bezirksamt Yeongdeungpo teilte mit, dass die 17. Auflage des Yeongdeungpo Yeouido Spring Flower Festival vom 4. bis 9. April stattfinde.Es werde erwartet, dass viele Menschen noch vor dem Blumenfestival die Straße Yeouiseo-ro aufsuchen würden, um sich die Kirschblüte anzusehen. Das Amt werde für drei Tage ab dem 31. März etwa 100 Personen am Tag einsetzen, um in der Umgebung der Kirschblütenstraße für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, hieß es.