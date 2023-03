Studie: Viele nordkoreanische Flüchtlinge sahen als Jugendliche in Nordkorea südkoreanische Fernsehdramen

Photo : YONHAP News

Laut einer Untersuchung hat etwa die Hälfte der nordkoreanischen Flüchtlinge, die ihre Jugend in Nordkorea verbracht hatten, seinerzeit südkoreanische Fernsehserien oder andere Fernsehprogramme angesehen.Das geht aus einer Studie über die nordkoreanische Jugendpolitik hervor, die das Nationale Institut für Jugendpolitik in Südkorea am Mittwoch veröffentlichte.Für die Studie wurden vom 11. bis 22. Juli letzten Jahres 138 nordkoreanische Flüchtlinge, darunter 37 Männer und 101 Frauen, befragt, die ihre Jugend in Nordkorea verbracht hatten. 79 von ihnen waren zur Regierungszeit von Kim Jong-il geflüchtet, 20 nach der Machtübernahme von Kim Jong-un. 39 waren zur Zeit des Übergangs zwischen den beiden Ären gekommen. Die Befragten wurden in den Jahren 1977 bis 2006 geboren.49,2 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich als Jugendliche in Nordkorea südkoreanische Fernsehdramen oder andere Fernsehprogramme angesehen hätten. 43,5 Prozent hätten einmal die südkoreanische Mode oder den Stil nachgeahmt, 49,2 Prozent südkoreanische Lieder oder Tänze.40,6 Prozent antworteten, dass sie auch Augenzeugen einer Bestrafung an der Schule wegen des Anschauens südkoreanischer Fernsehserien geworden seien.