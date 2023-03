Wirtschaft Seoul Mobility Show 2023 beginnt

Die Seoul Mobility Show, die größte Messe der Mobilitätsindustrie in Südkorea, findet im Ausstellungskomplex Kintex in Goyang statt.



Beginnend mit dem Pressetag am Donnerstag, dauert die Seoul Mobility Show 2023 bis zum 9. April.



Dabei werden nicht nur Autos als traditionelle Fortbewegungsmittel an Land, sondern auch künftige Fortbewegungsmittel wie die urbane Luftmobilität (Urban Air Mobility, UAM) präsentiert. Darüber hinaus werden die Software für Fahrzeuge, die eine Grundlage für Technologien von Zukunftsautos schafft, sowie hochmoderne Mobilitätsdienste vorgestellt.



Etwa 160 Unternehmen und Forschungsinstitute aus zehn Ländern, darunter führende Automobilhersteller im In- und Ausland, Zulieferer und IT-Unternehmen, nehmen daran teil. Die gesamte Ausstellungsfläche beträgt 53.000 Quadratmeter und ist damit mehr als doppelt so groß wie bei der Veranstaltung 2021.



23 Automobilhersteller, darunter Hyundai Motor, Kia, Renault Korea Motors, Mercedes-Benz, BMW und Tesla, präsentieren neue Modelle. Auch über ihre künftigen Geschäftsstrategien wollen sie die Besucher informieren.