Präsidialamt: Fischereiprodukte aus Fukushima werden keinesfalls nach Südkorea gelangen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat versichert, dass Fischereiprodukte aus der japanischen Region Fukushima unter keinen Umständen nach Südkorea eingeführt werden.Hinsichtlich des Imports von Fischereiprodukten aus Japan bleibe die Position der Regierung unverändert, dass die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger höchste Priorität hätten, hieß es in einer Pressemitteilung des Sprecherbüros des Präsidialamtes am Donnerstag.Anlass sind zunehmende Sorgen in Südkorea, nachdem japanische Medien berichtet hatten, dass beim koreanisch-japanischen Spitzentreffen am 16. März in Tokio die japanische Seite die Aufhebung der Importeinschränkungen für Fischereierzeugnisse aus Fukushima verlangt habe.Unterdessen berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch, dass Präsident Yoon Suk Yeol beim Treffen mit Ex-Premierminister Yoshihide Suga am 17. März in Tokio in Bezug auf die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gesagt habe, er wolle bei den Koreanern für Verständnis dafür werben, auch wenn dies etwas dauere.Laut Kyodo bat Fukushiro Nukaga, früherer Vorsitzender der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion, bei dem Treffen die südkoreanische Regierung um Verständnis für die Ableitung kontaminierten Wassers ins Meer. Er habe auch gebeten, das seit der AKW-Katastrophe von Fukushima 2011 bestehende Importverbot für Fischereiprodukte aus Japan abzuschaffen.