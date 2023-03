Seoul macht erstmals Bericht über Menschenrechte in Nordkorea öffentlich zugänglich

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium wird am Freitag seinen Bericht zur Lage der Menschenrechte in Nordkorea 2023 der Öffentlichkeit zugänglich machen.Nach Angaben des Ministeriums am Donnerstag beruht der etwa 450-seitige Bericht auf Aussagen von etwa 500 aus Nordkorea geflüchteten Einwohnern. In vier Kapiteln werden bürgerliche und politische Rechte, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, vulnerable Gruppen sowie Lager für politische Gefangene, südkoreanische Kriegsgefangene, nach Nordkorea Entführte und getrennte Familien behandelt.Laut dem Bericht gibt es in Nordkorea Fälle des willkürlichen Lebensentzugs durch die öffentliche Gewalt. Es seien immer wieder Zeugenaussagen über Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren gesammelt worden.Das Ministerium maß dem Bericht große Bedeutung bei, weil es sich um den ersten öffentlich bekannt zu machenden Bericht der Regierung handele, der nach dem 2016 in überparteilicher Kooperation verabschiedeten nordkoreanischen Menschenrechtsgesetz herausgegeben werde.