Internationales US-Generalstabschef: Krieg auf koreanischer Halbinsel würde enormen Munitionsverbrauch verursachen

Laut dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs (JCS) der USA wird der Munitionsverbrauch unfassbar hoch sein, sollte ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel oder zwischen den USA und Russland bzw. China ausbrechen.



Die entsprechende Äußerung machte Mark Milley in einer Sitzung des Streitkräfteausschusses des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch (Ortszeit). Eine große Lehre, die man aus der Situation in der Ukraine gezogen habe, seien die unglaublichen Verbrauchsraten konventioneller Munition in einem begrenzten regionalen Krieg, sagte der General.



Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums haben die USA seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs bisher über 111 Millionen Schuss Munition für Kleinwaffen an die Ukraine geliefert. 54 Länder, einschließlich der USA, lieferten über zwei Millionen Geschosse.



Man sei dabei, sicherzustellen, dass die Lagerbestände für wirkliche Eventualitäten ausreichend seien. Man investiere in Produktionskapazitäten, teilte Milley mit.