Politik Südkorea und Türkei halten hochrangiges Treffen zum Militäraustausch ab

Südkorea und die Türkei haben ein hochrangiges Treffen zum Militäraustausch abgehalten.



Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte am Donnerstag mit, gemeinsam mit dem Generalstab der Türkei am Mittwoch in Ankara ihre 14. hochrangige Sitzung zum Militäraustausch veranstaltet zu haben.



JCS-Vizechef Park Woong und sein türkischer Amtskollege Selçuk Bayraktaroğlu waren die Verhandlungsführer.



Beide Seiten teilten die Einschätzung mit, dass Südkorea und die Türkei als strategische Partner auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens ihre Militärbeziehungen weiter vertiefen und entwickeln.



Diskutiert wurde über ein Abkommen zum Austausch von Militärinformationen, GSOMIA, dessen Abschluss derzeit angestrebt wird. Auch wurden die Förderung der Kooperation in der Verteidigungsindustrie und Wege zur Verstärkung der bilateralen Militärkooperation erörtert.



Beide Seiten vereinbarten, im kommenden Jahr in Seoul das 15. Treffen abzuhalten.