Südkorea kommt USA bei Auslieferungsersuchen für Terraform Labs-Mitgründer Do Kwon knapp zuvor

Photo : YONHAP News

Südkorea ist den USA mit seinem Auslieferungsersuchen gegen den Terraform Labs-Mitgründer Kwon Do-hyeong offenbar knapp zuvor gekommen.Der Mitgründer der kollabierten Kryptowährungsbörse war in Montenegro dingfest gemacht worden.Kwon müsste sich damit zunächst vor einem südkoreanischen Gericht dafür verantworten, dass Kryptogeld im Wert von 40 Milliarden Dollar vernichtet wurde.Wie aus hiesigen diplomatischen und juristischen Kreisen am Donnerstag verlautete, habe Südkorea die Auslieferung des auch als Do Kwon bekannten Südkoreaners am 24. März beantragt, einen Tag nach seiner Verhaftung und etwa einen Tag vor den USA.Die montenegrinische Tageszeitung "Vijesti" hatte jedoch zuvor berichtet, dass die USA den Antrag zuerst gestellt hätten und sich dabei auf Angaben des Justizministers bei einer Pressekonferenz berufen.Der Minister habe außerdem gesagt, dass die Vorwürfe wegen des Besitzes falscher Ausweisdokumente für Montenegro Vorrang hätten. Im Falle einer Verurteilung könnte dies Kwons Rückkehr nach Südkorea weiter verzögern.Ob der Krypto-Unternehmer nach Südkorea oder in die USA geschickt wird, sei zudem noch unklar. Laut den montenegrinischen Behörden würden mehrere Faktoren berücksichtigt, darunter Schwere, Ort und Zeitpunkt des Vergehens sowie die Reihenfolge des Erhalts der Auslieferungsersuchen.