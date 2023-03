Südkoreanisches Gericht weist Antrag auf Haftbefehl gegen Terrform Labs-Mitgründer Shin Hyun-seung erneut zurück

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Gericht hat den Antrag auf einen Haftbefehl gegen den Terraform Labs-Mitgründer Shin Hyun-seung erneut zurückgewiesen.Shin hatte die Kryptowährungsbörse gemeinsam mit dem jüngst in Montenegro verhafteten Kwon Do-hyeong aufgebaut.Das Bezirksgericht Seoul Süd wies am Donnerstag den Antrag auf einen Haftbefehl gegen den auch als Daniel Shin bekannten Unternehmer zurück. Shin sollte wegen des Vorwurfs des Betrugs und Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz in Untersuchungshaft genommen werden.Nach Angaben des Gerichts seien die Vorwürfe gegen Shin zwar mit beträchtlicher Sicherheit nachgewiesen, doch könnten sich die Ermittlungen im Ausland gegen seinen Komplizen lange hinziehen. Gleichzeitig sei das Risiko der Beweismittelvernichtung nach der Verhaftung Kwons gering.Das Gericht wies außerdem auf das Recht des Verdächtigen hin, sich verteidigen zu dürfen. Einige der Vorwürfe seien noch umstritten, hieß es weiter.Shin soll in betrügerischer Weise Zahlungsdienste auf der Grundlage von Terra-Luna beworben haben und illegale Profite in Höhe von 140 Milliarden Won oder mehr als 100 Millionen Dollar eingestrichen haben, als er die "Token" kurz vor dem Crash veräußert hatte.Die Anleger soll er überdies nicht ordnungsgemäß über das Risiko eines Crashs der Kryptowährungen informiert haben.Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im November vergeblich einen Haftbefehl gegen Shin beantragt.