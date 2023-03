Präsident Yoon bittet USA wegen Investitionsgesetzen um Rücksichtnahme auf südkoreanische Unternehmen

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die USA gebeten, wegen der Investitionsgesetze auf die Belange südkoreanischer Unternehmen Rücksicht zu nehmen.Südkoreanische Unternehmen sollten wegen der Gesetze Inflation Reduction Act und Chips and Science Act keine Rückschläge erleiden, habe Yoon am Donnerstag beim Treffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai in seinem Büro in Seoul gesagt.Das teilte Yoons Sprecher Lee Do-woon vor der Presse mit. Yoon habe demnach die jüngst gesetzten Leitplanken oder Guardrails zum US-Chip-Gesetz begrüßt. Diese hätten Unsicherheiten für südkoreanische Unternehmen beseitigt.Yoon habe Zulagen für südkoreanische Unternehmen gefordert, die in den USA agieren, damit sie keine Schwierigkeiten erleiden würden. Der Präsident habe in dem Zusammenhang auf die Sorge südkoreanischer Unternehmen hingewiesen, nach den neuen Richtlinien zum Chip-Gesetz übermäßig viele Informationen preisgeben zu müssen.Tai habe geantwortet, dass die US-Regierung die Bedenken der südkoreanischen Regierung und Unternehmen sehr ernst nehme. Washington hoffe auf die Schaffung resilienter Lieferketten mit seinen Verbündeten, darunter auch Südkorea.Südkoreanische Chiphersteller sind besorgt, weil sie gemäß den neuen Vorschriften sensible Daten übermitteln müssen, wenn sie von Steuervergünstigungen in den USA profitieren wollen.